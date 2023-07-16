В Костанайской области задержан наркоторговец с партией синтетики на сумму более 100 млн тенге

В Костанайской области сотрудники полиции задержали наркотогровца, у которого изъяли партию синтетики на сумму более 100 млн тенге, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

Операцию по задержанию подозреваемого сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью ДП Костанайской области провели в городе Тобыл в рамках ОПМ «Карасора- 2023».

Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов сообщил подробности операции по задержанию 31-летнего жителя области.

— При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Тобыл задержан подозреваемый, у которого при обыске изъято более 3 кг синтетических наркотиков. Кроме того, в дальнейшем изъято более 2 тысяч расфасованной синтетики, что составляет особо крупный размер, — прокомментировал Нуржан Ахметов.

Стоимость такой партии составляет более 100 млн тенге. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 297 ч 3 УК РК. Подозреваемый арестован. Проводятся необходимые следственные действия. Согласно проведенной экспертизы изъятое вещество – синтетический наркотик «мефедрон».

С начала проведения ОПМ «Карасора- 2023» в Костанайской области изъято более 10 кг различных наркотических средств.

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