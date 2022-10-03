В Костанайской области задержан водитель с поддельными документами

45-летний житель Акмолинской области управлял автомашиной «Тойота» с поддельным техпаспортом.

Полицейские роты патрульной полиции на трассе Карабалык-Костанай при проверке документов у мужчины выявили фальшивый документ. В техническом паспорте отсутствовали водяные знаки.

В настоящее время автомашина водворена на специализированную стоянку. По данному факту начато досудебное расследование по статье 385 УК РК «Подделка документов», назначена экспертиза.

В полиции отметили, что с начала года патрульные области выявили пять таких фактов.

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