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В Костанайской области задержаны браконьеры

Аркалыкские полицейские совместно с инспекторами «Охотзоопром» задержали трех подозреваемых в незаконной охоте.

16 сентября около 20.30 часов в поселке Матросов полицейскими в ходе рейда остановлена автомашина марки «Нива». В салоне находились мужчины в возрасте 65, 57 и 36 лет, местные жители. При осмотре транспортного средства, в прицепе обнаружена туша дикого кабана.

«В салоне автомобиля обнаружены гладкоствольное ружье, 2 охотничьих ножа и 77 патронов. Разрешительных документов на осуществление охоты мужчины не имели», -рассказали в управлении полиции города Аркалыка.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК «Незаконная охота».

С начала года в регионе зарегистрировано 11 фактов незаконной охоты.

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