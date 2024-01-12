В Костанайской области задержаны иностранцы с вейпами на 35 миллионов тенге

Незаконно ввезенные из России вейпы на сумму свыше 35 млн тенге конфискованы в Костанайской области

Преступная деятельность иностранных граждан, которые в период с 2022 года по настоящее время завозили из России в Костанай вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства, запрещенные к обороту на территории Казахстана без соответствующей маркировки и налогообложения пресечена Департаментом АФМ по Костанайской области.

Указанные лица завозили курительные устройства под видом товаров народного потребления без оплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость.

Незаконно ввезенная подакцизная продукция реализовывалась на территории области и в соседних областях Казахстана.

При завозе и сбыте крупной партии вейпов на сумму 35,2 млн тенге указанные лица задержаны сотрудниками Костанайского департамента.

Приговором суда Рябчиков А.Б. и Лейкин Г.В. признаны виновными в инкриминируемых деяниях и приговорены к наказанию в виде штрафа.

АФМ предупреждает, что реализация табачных изделий и никотиносодержащих жидкостей разрешена на территории страны только при наличии уплаты соответствующих налогов и обязательной для данного товара маркировки.

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