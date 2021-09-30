В Костанайской области задержаны интернет-мошенники

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Полицейские города Костаная задержали мошенников, которые завладели деньгами жителей области в сумме более двух миллионов тенге. Преступления раскрыты в течение суток. Об этом сообщила пресс-служба ДП области.
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Раскрытие преступлений прокомментировал и.о. начальника ДП Костанайской области, полковник полиции Кайрат Дюсембеков. Он отметил, что 27 сентября полицию города Костаная обратились 64-летний и 45-летний жители Алтынсаринского района. Сельчане сообщили, что неизвестные оформили на них кредиты в сумме более 900 тысяч тенге.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские выяснили, что 34-летний житель города Костаная летом находился в гостях у потерпевших. Мужчина воспользовался персональными данными, сотовыми телефонами сельчан и оформил онлайн-кредиты на сумму 950 тысяч тенге. Пенсионер и его сын ничего не подозревали об этом. О просроченных кредитах они узнали от банковских работников. Полицейскими мошенник задержан, ведется следствие.
Другой факт интернет-мошенничества зафиксирован в Аулиекольском районе. Полицейские задержали 34-летнего жителя села Кушмурун, который также мошенническим путем завладел деньгами женщины в сумме более миллиона сто тысяч тенге. Мужчина познакомился с 39-летней женщиной и воспользовавшись ее телефоном, оформил кредиты в трех банках.
В Карабалыкском районе в результате участившихся интернет-мошенничеств несколько жителей потеряли от 20 тысяч тенге до 2,4 млн. По этим фактам начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 190 УК РК «Мошенничество»
С начала года полицейскими региона раскрыто 368 мошенничеств с использованием информационных технологий.
Полицейские предупреждают, ни при каких обстоятельствах, не диктуйте номера своих банковских карт и коды на них и не сообщайте свои персональные данные.
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