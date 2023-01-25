В Костанайской области задержаны организаторы криптообменных пунктов

Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы, лиц которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

В результате проведенных ОРМ по 6 адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США на 2-х криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.

Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

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