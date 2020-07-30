В Костанайской области заготовлен полуторагодичный запас сена

В Костайской области продолжается сенокосная компания. По данным чиновников от сельского хозяйства, животноводы уже накосили полуторагодичный запас сена для скота. Хотя в прошлом году этого сделать не удалось из-за погодных условий. 2020-ый стал для сена урожайным.

К сенокосу в Костанайской области приступили в начале июня. И за эти два месяца в регионе было скошено 1 млн 300 тыс. тонн сена — это, кстати, почти полуторагодичный запас для наших животноводов. При этом животноводы успели не только скосить сено, но и завезти его в сеновалы с полей — в них складировано уже 90 процентов.

«По заготовке завершают, лидируют Карасуский — 96 процентов, Костанайский- 92 процента, Мендыкаринский- 90 процентов. По остальным районом больше 80 процентов от плана. Аким поручил закончить до уборочной компании»,- сказала главный специалист управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Дина Хамзина.

В прошлом году на начало июля в Костанайской области смогли накосить только 161 тыс. тонн — это на тот момент лишь 10% от плана. Как отмечают в управлении сельского хозяйства и земельных отношений региона, травы в 2019 году давали в основном не больше 4 центнеров с гектара, в этом году средняя урожайность повысилась и составила 7 центров с гектара.

«На 2, 1 центнера в этом году больше, соответственно, больше выходит. Рост урожайности, как мы видим -из-за хороших погодных условий»,- сообщила Дина Хамзина.

При этом цена на сено пока не устоялась. Согласно рекламным объявлениям, тонна стоит в среднем от 13 тыс. тенге и выше. В прошлом году средняя цена выходила не меньше 20 тыс. тенге. Так же у сельхозтоваропроизводителей еще есть время — август и сентябрь, в это время, как отмечают эксперты, будут готовы для кошения и специально посеянные травы.

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