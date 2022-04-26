В Костанайской области закроют центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Совсем недавно в одном из наших сюжетов мы рассказывали об открывшейся в доме ребенка «Дельфин» группе дневного пребывания. Этот детский сад был открыт для детей, чьи родители оказались в сложной жизненной ситуации. Дети находятся здесь бесплатно и обеспечены всем необходимым.

Группа оказалась востребованной и сейчас там уже пять детей, еще двое родителей собирают необходимые документы. А вот «отказных» детей становится все меньше. К примеру, в 90-ые годы, говорит Куат Альмагамбетов, свободных мест в «Дельфине» не было.

«У нас на данный момент 32 ребенка круглосуточно, то есть находятся на круглосуточной основе, 24/7 и 5 детей у нас дневного пребывания. В общей сложности 37 детей, что составляет более 50 процентов заполняемости, то есть да, мы можем и дальше принимать детей. Но тенденция идет к тому, что дневное пребывание намного востребованнее, чем круглосуточное», — говорит и.о.главного врача Костанайского дома ребёнка «Дельфин» Куат Альмагамбетов.

Об уменьшении сети подобных организаций и количества детей-сирот говорят и в областном Управлении образования. Только за последние 5 лет в Костанайской области было закрыто 5 учреждений по линии образования, в том числе и областной детский дом, а также один дом ребенка по линии здравоохранения. В прошлом году был закрыт Центр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Аулиекольском районе, сейчас ведется работа по закрытию аналогичного центра в Аркалыке.

«В данном учреждении могут находится дети от 3 до 18 лет, до шести месяцев сроком. Данные организации закрываются в виду того, что нет эффективности, то есть нет наполняемости в этих организациях. То есть средний контингент был от трех до четырех детей», — объясняет руководитель отдела управления образования Костанайской области Сания Алхамбаева.

Как рассказала Сания Алхамбаева в области 1862 человека детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Лишь тридцать процентов из них находятся в детских учреждениях — в детских домах, интернатах, деревне семейного типа «Жануя». Все остальные проживают в семьях.

«70 процентов проживают в семьях казахстанских граждан по альтернативным формам, таким как опека, патронат, приемная семья, также практикуется и гостевая семья. Есть у нас и усыновления. В действительности люди стали больше брать. Потому что со стороны государства есть поддержка в виде оплаты патронатным воспитателям труда., в виде пособия ежемесячного детям, которые находятся под опекой и попечительством», — говорит Сания Алхамбаева.

Предусмотрена и мера поддержки усыновителей. Им полагается единоразовая выплата в размере 75 месячных расчетных показателя. Работу в этом направлении все уполномоченные службы будут вести и дальше. К примеру, для профилактики отказа от детей, в доме ребенка «Дельфин» готовы перевести группу дневного пребывания на круглосуточный режим работы. И принимать детей не с полутора лет, как сейчас, а с года.

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