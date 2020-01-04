В Костанайской области закрыли трассу из-за ухудшения погодных условий, сообщили informburo.kz в пресс-службе АО «НК «Казавтожол».

В Костанайской области закрыли участок «КТ-28» (от 0-го до 32-го км, Тимирязево – Сарыколь – граница Костанайской области).

Также 4 января с 19-00 в связи ухудшением погодных условий закрыто движение на участке а/д областного значения «с.Тарановское-Варваринское-граница с РФ» (0-40 км), для всех видов автотранспорта.

4 января на всех трассах республиканского значения работают 690 единиц спецтехники.