В Костанайской области запускают в работу новую лабораторию, которая займется исследованиями на COVID-19

В Костанайской области при Центре национальной экспертизы до этого дня работали 4 лаборатории. Исследованиями на COVID-19 занимались 5 бригад общей численностью 50 человек плюс еще две бригады для внесения данных в специальную систему.

Помимо этого в мае Наццентр арендовал лабораторию Костанайского государственного университета для проведения ПЦР исследований. Теперь, по данным директора Костанайского филиала Наццентра, в работу запустили еще одну лабораторию.

«Это будут пятая по счету лаборатория, которая будет работать по диагностики коронавируса. Она располагается на базе Наццентра+ до этого работало 3 лаборатории и 4 в лаборатории КГУ, и еще одну на базе на особо опасных инфекций мы планируем обучить туда 6 человек», — поделился директор лаборатории Национального центра экспертизы Бауржан Копжасаров.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и вирусной пневмонией, по данным специалистов, в лаборатории области поступает ежедневно от 900 до 1300 проб, что приводит к сверхзагруженности и задержке выдачи результатов исследований. Новая лаборатория позволит значительно сократит время обработки сданных тестов.

«Данная лаборатория позволит увеличить мощность до 500 исследований в сутки, и, соответственно, приобретенная позволит ускорить и сократить первый этап проведения исследования, то есть сократится время», — отметил Копжасаров.

Директор Костанайского филиала Наццентра также добавил, что после открытия новой лаборатории, уменьшится нагрузка на специалистов и увеличится выдача результатов исследований.

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