В Костанайской области введён в эксплуатацию первый линейный ускоритель Halcyon. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов на своей странице в Instagram.
Современное оборудование приобретено за счёт средств общественного фонда. Стоимость проекта составила 2,7 млрд тенге.
Линейный ускоритель Halcyon — это высокотехнологичный автоматизированный аппарат для проведения лучевой терапии при онкологических заболеваниях. Его запуск позволит жителям региона проходить лечение по месту жительства, без необходимости выезда в крупные медицинские центры других городов.
Как отметил глава региона, модернизация медицинской инфраструктуры продолжается. В 2025 году онкологическая больница была оснащена аппаратами МРТ и КТ. Кроме того, в областной и Рудненской городской больницах установлены два ангиографа.
В текущем году планируется дальнейшее обновление оборудования: для Аркалыкской и Житикаринской региональных больниц намерены приобрести ещё два аппарата МРТ и два ангиографа.
Власти подчёркивают, что реализация таких проектов направлена на повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи в регионе.
