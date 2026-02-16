В Костанайской области введён в эксплуатацию первый линейный ускоритель Halcyon. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов на своей странице в Instagram.

Современное оборудование приобретено за счёт средств общественного фонда. Стоимость проекта составила 2,7 млрд тенге.

Линейный ускоритель Halcyon — это высокотехнологичный автоматизированный аппарат для проведения лучевой терапии при онкологических заболеваниях. Его запуск позволит жителям региона проходить лечение по месту жительства, без необходимости выезда в крупные медицинские центры других городов.

Как отметил глава региона, модернизация медицинской инфраструктуры продолжается. В 2025 году онкологическая больница была оснащена аппаратами МРТ и КТ. Кроме того, в областной и Рудненской городской больницах установлены два ангиографа.

В текущем году планируется дальнейшее обновление оборудования: для Аркалыкской и Житикаринской региональных больниц намерены приобрести ещё два аппарата МРТ и два ангиографа.

Власти подчёркивают, что реализация таких проектов направлена на повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи в регионе.

