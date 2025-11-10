Проект Kazakhstan for Animals расширяется в Костанайской области: волонтёры лисаковской школы № 6 совместно с приютом «Кошкин дом» запустили телеграм-бот «Найди друга», чтобы упростить пристройство бездомных животных и привлечь внимание к проблеме.

Через «Найди друга» пользователи могут просматривать анкеты кошек и собак, доступных для усыновления, узнавать их историю и условия содержания, оставлять заявки на принятие питомца в семью, а также получать информацию о волонтёрской помощи и временной передержке.

«Цель телеграм-бота — упростить процесс поиска новых хозяев для животных из приюта и привлечь внимание к проблеме бездомных питомцев. С помощью бота можно просмотреть анкеты, узнать историю каждого животного и условия его содержания, оставить заявку на усыновление и получить информацию о возможностях помощи», — рассказала руководитель кружка «Доброе сердце» при ОШ № 6 Екатерина Куспаева.

Школьники сами фотографируют животных, собирают о них сведения и оформляют анкеты. После заявки потенциального хозяина ребята связываются с приютом «Кошкин дом» и организуют встречу.

«Мы помогаем бездомным животным найти свой дом. Наша цель — накормить, вылечить и пристроить каждого питомца. Добро к животным делает мир лучше и добрее», — говорит администратор проекта Kazakhstan for Animals, десятиклассник Жаслан Нурлыбек.

«Я заполняю анкеты для кошек, которые ждут своих будущих хозяев. На первый взгляд это простая административная работа, но на деле она имеет огромное значение», — добавляет волонтёр девятиклассник Илья Зубков.

В кружке «Доброе сердце» при школе № 6 занимаются ученики 9–11 классов. Сейчас в активе — 15 волонтёров. Проект реализуется при содействии телекомпании «Акцент» (Лисаковск).

Присоединиться можно через телеграм-бот «Найди друга»: оформить волонтёрскую заявку, предложить временную передержку, помочь кормом или медикаментами, а главное — подарить дом одному из подопечных приюта.

