В Костанайской области зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

COVID-19 выявлен у жителей областного центра-18 случаев, город Рудный – 8, город Тобыл-3, в Камыстинском районе – 4, в Аулиекольском и Мендыкаринском по 1, сообщает оперативный штаб.

Среди них 17 женщин и 14 мужчин.

У пациентов наблюдается повышение температуры до 39°С, головная боль, боль в горле, сухой кашель. Обследованы по самообращению с признаками ОРВИ, а также по контактам с ранее заболевшими КВИ. ПЦР-исследование показало положительный результат на COVID-19.

В настоящее время больные госпитализированы в инфекционные стационары. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются контактные лица, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

По состоянию на 26.06.2020 года в регионе выявлен 451 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших 215.

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