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В Костанайской области зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией

tengrinews.kz

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33 случая заражения COVID-19 выявлено в городе Костанай, 1 в городе Житикара, по 3 в Костанайском, Мендыкаринском, Алтынсаринском районах, сообщает оперативный штаб. 

По 1 заболевшему в Карабалыкском, Карасуском, Аулиекольском районе. В Узункольском районе заболело 5 человек. Среди заболевших 23 мужчины и 28 женщин.

Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.

По состоянию на 17.07.2020 года в регионе выявлено 1849 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 874.

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COVID-2019 в Казахстане

- зарегистрированно

- выздоровевших

- летальных случаев

- в Костанайской области

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