В Костанайской области зарегистрирован один случай заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

Как сообщает оперативный штаб, мужчина 1959 года рождения проживает в Лисаковске. Пациент был обследован по самообращению с диагнозом пневмония.

Методом ПЦР исследования был уточнен диагноз – коронавирусная инфекция.

В настоящее время состояние больного удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Все контактные с зараженным взяты под медицинское наблюдение.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

По состоянию на 10 июня в регионе выявлено 209 человек с инфекцией COVID-19, выписано с выздоровлением 143 человека.

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