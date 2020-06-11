В Костанайской области зарегистрирован один случай заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

COVID-2019 в Казахстане
13558 - зарегистрированно
8345 - выздоровевших
67 - летальных случаев
209(+1) - в Костанайской области
Как сообщает оперативный штаб, мужчина 1959 года рождения проживает в Лисаковске. Пациент был обследован по самообращению с диагнозом пневмония.
Методом ПЦР исследования был уточнен диагноз – коронавирусная инфекция.
В настоящее время состояние больного удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Все контактные с зараженным взяты под медицинское наблюдение.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
По состоянию на 10 июня в регионе выявлено 209 человек с инфекцией COVID-19, выписано с выздоровлением 143 человека.
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