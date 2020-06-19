В Костанайской области зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами

COVID-19 подтвержден у четверых жителей города Рудный и троих костанайцев. В городе горняков инфекция выявлена у мужчин 1984, 1989 и 1958 года рождения, а также женщины 1965 года рождения. Все случаи являются завозными – данные лица прибыли из городов Нур-Султан, Актобе, Семей. Обследованы по самообращению с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение.

В городе Костанай за медицинской помощью обратились мужчина 1977 года рождения и женщины 1995 и 1956 года рождения. Стало известно, что двое граждан прибыли из Акмолинской области и города Нур-Султан. Результат ПЦР исследования показал у всех положительный результат.

Коронавирусная инфекция продолжает регистрироваться у жителей города Житикара. Здесь был госпитализирован 36-летний мужчина, с признаками ОРВИ.

Также COVID-19 зафиксирован в Алтынсаринском, Мендыкаринском и Жангельдинском районах. Заболели мужчины 1975,1976,1977 года рождения.

Больные госпитализированы в инфекционные стационары области. Получают лечение согласно утвержденного протокола.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 18 июня 2020 года в области выявлено 258 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 187.

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