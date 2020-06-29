В Костанайской области зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами 

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COVID-2019 в Казахстане
21327 - зарегистрированно
13008 - выздоровевших
183 - летальных случаев
471 - в Костанайской области
Пять случаев приходятся на областной центр. Здесь с симптомами ОРВИ обследованы мужчины 1961, 1993 года рождения и трое женщин 1959,1961,1925 года рождения. Об этом сообщает областной оперативный штаб.
В Аулиекольском районе COVID-19 подтвержден у 5 человек — мужчин 1965, 1995,1958 года рождения и женщин 1989 и 1969 года рождения. Пациенты были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле.
В городе Аркалык за медицинской помощью обратились двое мужчин – 1959 и 1952 года рождения. Взятые лабораторные анализы методом ПЦР подтвердил наличие вируса COVID-19 у заболевших.
Пациенты госпитализированы в инфекционные стационары. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 28.06.2020 года в области выявлен 471 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 232.