В Костанайской области зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией 

В городе Костанай зарегистрировано 4 обращения в медицинские учреждения от граждан 1985, 1989, 1958 и 1975 года рождения. В городах Рудный и Житикара COVID-19 подтвержден у мужчин 1966,1975, 1983 года рождения и женщины 53 лет. Об этом сообщает оперативный штаб.

В Костанайском, Федоровском, Амангельдинском и Камыстинском районах заболели женщины 1954, 1962,1960,1961 года рождения.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.

В очагах заболевания специалистами проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляются контактные лица.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 524 подтвержденных случая COVID-19.

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