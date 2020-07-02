В Костанайской области зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией 

COVID-2019 в Казахстане
- зарегистрированно
- выздоровевших
- летальных случаев
- в Костанайской области
В городе Костанай зарегистрировано 4 обращения в медицинские учреждения от граждан 1985, 1989, 1958 и 1975 года рождения. В городах Рудный и Житикара COVID-19 подтвержден у мужчин 1966,1975, 1983 года рождения и женщины 53 лет. Об этом сообщает оперативный штаб.
В Костанайском, Федоровском, Амангельдинском и Камыстинском районах заболели женщины 1954, 1962,1960,1961 года рождения.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
В очагах заболевания специалистами проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляются контактные лица.
Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего в Костанайской области зарегистрировано 524 подтвержденных случая COVID-19.