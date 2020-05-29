В Костанайской области зарегистрировано 16 случаев заболевания COVID-19

Восемь случаев коронавирусной инфекции выявлено методом ПЦР анализа у членов одной семьи. Данные лица проживают по разным адресам в Житикаре. Они являются близкими контактами с ранее заболевшим пациентом, сообщает оперативный штаб.

Инфицированные мужчина 1962 года рождения, женщины 1942,1966,1977,1970 года рождения, девушка 2002 года рождения и школьница 2005 года рождения.

Также, в этот день в Житикаре коронавирусная инфекция подтверждена у 7 женщин и 1 мужчины в возрасте от 58 до 21 года. Трое выявлены в результате профилактического осмотра, остальные по близкому контакту с инфицированным пациентом. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19. Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 28.05.2020 года в области выявлено 152 человека с инфекцией COVID-19.

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