В Костанайской области зарегистрировано 17 случаев COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 14 жителей Карабалыкского района и 3 в городе Тобыл. Возраст заболевших от 12 до 88 лет. Об этом сообщает оперативный штаб.
Данные лица обследованы с профилактической целью, а также по эпидпоказаниям, как контактные с положительным лабораторным результатом на COVID-19.
По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 5.07.2020 года в области выявлено 1098 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело — 335 человек.
COVID-2019 в Казахстане
48574 - зарегистрированно
15907 - выздоровевших
188 - летальных случаев
1098 - в Костанайской области