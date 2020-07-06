В Костанайской области зарегистрировано 17 случаев COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 14 жителей Карабалыкского района и 3 в городе Тобыл. Возраст заболевших от 12 до 88 лет. Об этом сообщает оперативный штаб.

Данные лица обследованы с профилактической целью, а также по эпидпоказаниям, как контактные с положительным лабораторным результатом на COVID-19.

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 5.07.2020 года в области выявлено 1098 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело — 335 человек.

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