USD 405.69
EUR 455.51
RUB 5.72
  1. Home
  2. Новости
  3. В Костанайской области зарегистрировано 17 случаев COVID-19

В Костанайской области зарегистрировано 17 случаев COVID-19

Vinkmag ad

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 14 жителей Карабалыкского района и 3 в городе Тобыл. Возраст заболевших от 12 до 88 лет. Об этом сообщает оперативный штаб. 

Данные лица обследованы с профилактической целью, а также по эпидпоказаниям, как контактные с положительным лабораторным результатом на COVID-19.

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 5.07.2020 года в области выявлено 1098 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело — 335 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

48574 - зарегистрированно

15907 - выздоровевших

188 - летальных случаев

1098 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

«Резкий прирост» Казахстана в зарубежной статистике по коронавирусу объяснил Цой
Следующая новость

Врезался в опору. На трассе в Костанайской области произошло ДТП