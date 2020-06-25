В Костанайской области зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

Зараженные являются жителями городов Костанай, Лисаковск и Аулиекольского районов. Об этом сообщает оперативный штаб.

13 мужчин и 13 женщин обследованы как контактные с ранее заболевшими больными, по самообращению с признаками ОРВИ, а также при обследовании с профилактической целью. У заболевших наблюдалась повышенная температура, заложенность носа, першение в горле, кашель, слабость.

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех подтвержден диагноз СOVID-19.

По состоянию на 24 июня в Костанайской области выявлено 395 человек с инфекцией СOVID-19, выздоровели – 205.

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