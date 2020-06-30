В Костанайской области зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

Из числа заболевших 12 мужчин в возрасте от 20 до 78 лет и 15 женщин в возрасте от 25 до 76 лет. Об этом сообщает оперативный штаб.

Пациенты являются жителями областного центра, Карабалыкского, Узункольского и Костанайского районов. Были обследованы по самообращению с признаками ОРВИ, а также как контактные лица с ранее зараженными КВИ.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 29.06.2020 года в области выявлено 498 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 232.

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