В Костанайской области зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

COVID-2019 в Казахстане
21819 - зарегистрированно
13008 - выздоровевших
188 - летальных случаев
498(+27) - в Костанайской области
Из числа заболевших 12 мужчин в возрасте от 20 до 78 лет и 15 женщин в возрасте от 25 до 76 лет. Об этом сообщает оперативный штаб.
Пациенты являются жителями областного центра, Карабалыкского, Узункольского и Костанайского районов. Были обследованы по самообращению с признаками ОРВИ, а также как контактные лица с ранее зараженными КВИ.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 29.06.2020 года в области выявлено 498 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 232.