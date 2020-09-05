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В Костанайской области зарегистрировано 3 факта заражения коронавирусом

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Заболели COVID-19 жители города Костанай -1 человек, в Аулиекольском и Узункольском районе по 1 случаю заболевания КВИ.

Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение.

По состоянию на 4 сентября 2020 года в области выявлено 3428 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2874.

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COVID-2019 в Казахстане

106225 - зарегистрированно

99018 - выздоровевших

1588 - летальных случаев

3428 - в Костанайской области

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