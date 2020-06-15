В Костанайской области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

Фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
14809 - зарегистрированно
9188 - выздоровевших
77 - летальных случаев
220(+2) - в Костанайской области
Коронавирусная инфекция выявлена у женщин 1974, 1967 и 1995 года рождения. Одна из зараженных вернулась из города Нур-Султан в город Рудный. Была обследована по обращению с температурой? сообщили в оперштабе
Две другие пациентки проживают в городе Костанай. Женщины обследованы в рамках эпиднадзора при экстренной госпитализации и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ.
По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Больные госпитализированы в инфекционные стационары, где получают необходимое лечение.
Выявляются лица контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.
По состоянию на 14.06.2020 года в регионе выявлен 220 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 182 человека.