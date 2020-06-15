В Костанайской области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

Коронавирусная инфекция выявлена у женщин 1974, 1967 и 1995 года рождения. Одна из зараженных вернулась из города Нур-Султан в город Рудный. Была обследована по обращению с температурой? сообщили в оперштабе

Две другие пациентки проживают в городе Костанай. Женщины обследованы в рамках эпиднадзора при экстренной госпитализации и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ.

По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Больные госпитализированы в инфекционные стационары, где получают необходимое лечение.

Выявляются лица контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.

По состоянию на 14.06.2020 года в регионе выявлен 220 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 182 человека.

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