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  3. В Костанайской области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией

В Костанайской области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией

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Заболели COVID-19 жители г.Костанай (2 человека) и Рудный (1 человек).

Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 13 сентября 2020 года в области выявлено 3449 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2890.

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COVID-2019 в Казахстане

106855 - зарегистрированно

100627 - выздоровевших

1634 - летальных случаев

3449 - в Костанайской области

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