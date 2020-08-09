В Костанайской области зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Заболели COVID-19 жители города Костанай 9 человек, в г. Лисаковск 10, в г.Рудный 3, в г.Тобыл 2.

В Костанайском районе зарегистрировано 4 случая заболевания КВИ, в Карасуском и Камыстинском районах по 1. Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 8 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 5 человек.

По состоянию на 8 августа 2020 года в области выявлено 3051 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2431.

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