В Костанайской области зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией

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Заболели COVID-19 жители города Костанай 9 человек, в г. Лисаковск 10, в г.Рудный 3, в г.Тобыл 2.
В Костанайском районе зарегистрировано 4 случая заболевания КВИ, в Карасуском и Камыстинском районах по 1. Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 8 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 5 человек.
По состоянию на 8 августа 2020 года в области выявлено 3051 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2431.
COVID-2019 в Казахстане
98701 - зарегистрированно
72273 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
3051 - в Костанайской области