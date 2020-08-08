В Костанайской области зарегистрировано 33 случаев коронавирусной инфекции

COVID-19 выявлен у 10 жителей города Костанай, в 6 жителей г.Рудный, в городах Лисаковск и Тобыл выявлено по 3 случая заболевания КВИ.

В Денисовском районе заболело 6 человек, в Узункольском и Алтынсаринском районах по 2 человека, в Костанайском районе 1.

По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.

По состоянию на 7.08.2020 года в регионе выявлено 3021 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 2330 человек.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 7 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 16 человек.

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