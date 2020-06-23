В Костанайской области зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

COVID-19 подтвержден у восемнадцати мужчин и пятнадцати женщин. Об этом сообщает оперативный штаб.

Из них – 19 жителей города Костанай, 3 – город Аркалык, по 2 в городах Рудный, Житикара, Тобыл и в Костанайском районе . В районах области по одному — Алтынсаринском, Амангельдинском и Аулиекольском.

Пациенты проходили обследование как контактные с ранее выявленными случаями КВИ по месту жительства. Также заболевшие самостоятельно обратились в медицинские организации при ухудшении самочувствия. У всех заболевших наблюдалась повышенная температура, заложенность носа, боли в горле, кашель, слабость.

Во всех случаях ПЦР-исследования показали положительный результат на COVID-19. Пациенты госпитализированы в инфекционные стационары. Состояние удовлетворительное, пациенты получают соответствующее лечение.

Круг контактных лиц установлен. Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются.

По состоянию на 22 июня в Костанайской области зарегистрировано 358 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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