В Костанайской области зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

28 случаев заражения COVID-19 выявлено в Костанае, 3 в городе Рудный, 2 в Костанайском районе. Об этом сообщает оперативный штаб.

Среди заболевших 13 мужчин в возрасте от 24 до 61 года, женщин в возрасте от 18 до 65 лет.

Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное, они изолированы в инфекционные стационары и получают лечение соответственно утвержденному протоколу.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение.

По состоянию на 21.06.2020 года в регионе выявлено 325 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 192.

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