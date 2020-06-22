В Костанайской области зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

COVID-2019 в Казахстане
17732 - зарегистрированно
10897 - выздоровевших
120 - летальных случаев
325(+33) - в Костанайской области
28 случаев заражения COVID-19 выявлено в Костанае, 3 в городе Рудный, 2 в Костанайском районе. Об этом сообщает оперативный штаб.
Среди заболевших 13 мужчин в возрасте от 24 до 61 года, женщин в возрасте от 18 до 65 лет.
Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.
В настоящее время состояние больных удовлетворительное, они изолированы в инфекционные стационары и получают лечение соответственно утвержденному протоколу.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение.
По состоянию на 21.06.2020 года в регионе выявлено 325 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 192.