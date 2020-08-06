В Костанайской области зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В городе Костанай и Лисаковск зарегистрировано по 11 человек с инфекцией COVID-19, в городе Рудный -12, в городе Тобыл -1. Об этом сообщает оперативный штаб.
Также КВИ выявлена у жителей Алтынсаринского района – 4 случая, Узункольского и Костанайского районов по 2 случая, Мендыкаринского и Камыстинского районов по 1.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 5 августа 2020 года с диагнозом
Пневмония в Костанайской области госпитализировано 11 человек.
Всего в Костанайской области зарегистрировано 2953 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 2269.
COVID-2019 в Казахстане
95942 - зарегистрированно
68871 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
2953 - в Костанайской области