В Костанайской области зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В городе Костанай и Лисаковск зарегистрировано по 11 человек с инфекцией COVID-19, в городе Рудный -12, в городе Тобыл -1. Об этом сообщает оперативный штаб.

Также КВИ выявлена у жителей Алтынсаринского района – 4 случая, Узункольского и Костанайского районов по 2 случая, Мендыкаринского и Камыстинского районов по 1.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 5 августа 2020 года с диагнозом

Пневмония в Костанайской области госпитализировано 11 человек.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 2953 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 2269.

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