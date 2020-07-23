В Костанайской области зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

44 человек с положительным результатом на КВИ являются жителями областного центра. Шесть заболевших пациентов проживают в городе Рудный.

В Карабалыкском и Мендыкаринском районе заболело по 1 человеку.

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.

По состоянию на 22.07.2020 года в области выявлено 2123 человека с инфекцией COVID-19.

Выздоровело 1132.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.