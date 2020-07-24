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В Костанайской области зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусной инфекцией

фото из открытых источников

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Заболели COVID-19 жители города Костанай -36 человек и города Рудный -18 человек. Все случаи являются местными.

Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 24 июля 2020 года в области выявлено 2177 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 1166.

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COVID-2019 в Казахстане

78486 - зарегистрированно

49488 - выздоровевших

585 - летальных случаев

2177 - в Костанайской области

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