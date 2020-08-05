В Костанайской области зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией

COVID-19 подтвержден жителей областного центра – 30 случаев, в городе Рудный 8 случаев, в Аркалыке 2.

В регионах Костанайской области по результатам ПЦР исследований КВИ подтвердилась у жителей Федоровского района – 5 случаев, Алтынсаринского – 7. В Карабалыкском, Амангельдинском и Аулиекольском районах по 1 заболевшему пациенту.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 4 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 9 человек.

По состоянию на 4.08.2020 года в Костанайской области выявлено 2908 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них выздоровело 2221 человек.

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