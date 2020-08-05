В Костанайской области зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией

COVID-19 подтвержден жителей областного центра – 30 случаев, в городе Рудный 8 случаев, в Аркалыке 2.
В регионах Костанайской области по результатам ПЦР исследований КВИ подтвердилась у жителей Федоровского района – 5 случаев, Алтынсаринского – 7. В Карабалыкском, Амангельдинском и Аулиекольском районах по 1 заболевшему пациенту.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 4 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 9 человек.
По состоянию на 4.08.2020 года в Костанайской области выявлено 2908 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них выздоровело 2221 человек.
COVID-2019 в Казахстане
94882 - зарегистрированно
67031 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
2908 - в Костанайской области