В Костанайской области зарегистрировано 56 случаев COVID-19

В областном центре коронавирусная инфекция подтверждена у 29 человек. В городе Лисаковск ПЦР анализ показал положительный результат на КВИ у 14 человек. В городе Тобыл – 2 случая, в городе Аркалык -5. Об этом сообщает оперативный штаб.
В Алтынсаринском районе зарегистрировано 6 случаев заболевания COVID-19. Возраст пациентов от 16 до 72 лет.
Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при госпитализации и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 19.07.2020 года в области выявлено 1960 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 887.
COVID-2019 в Казахстане
- зарегистрированно
- выздоровевших
- летальных случаев
- в Костанайской области