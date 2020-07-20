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В Костанайской области зарегистрировано 56 случаев COVID-19

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В областном центре коронавирусная инфекция подтверждена у 29 человек. В городе Лисаковск ПЦР анализ показал положительный результат на КВИ у 14 человек. В городе Тобыл – 2 случая, в городе Аркалык -5. Об этом сообщает оперативный штаб. 

В Алтынсаринском районе зарегистрировано 6 случаев заболевания COVID-19. Возраст пациентов от 16 до 72 лет.

Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при госпитализации и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 19.07.2020 года в области выявлено 1960 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 887.

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