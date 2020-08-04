В Костанайской области зарегистрировано 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Заболели COVID-19 жители города Костанай -33 человека, г.Рудный -1, Лисаковск -10, в Сарыкольском районе -6, в Денисовском – 3, по 2 случая заражения КВИ в Аулиекольском районе и районе им.Б.Майлина.

Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 3 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 12 человек.

По состоянию на 3 августа 2020 года в области выявлено 2853 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2152.

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