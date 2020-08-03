В Костанайской области зарегистрировано 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией

COVID-19 подтвержден у жителей города Костанай –24 случая, 15 в городе Рудный.
В районах области: по 3 случая зарегистрировано в Карасуском и Аулиекольском районах, 5 в Федоровском районе, 4 в Узункольском, 2 в Карабалыкском, по 1 случаю заболевания КВИ в Наурзумском и Костанайском районах.
Пациенты проходили обследование как контактные с ранее выявленными случаями КВИ по месту жительства, по эпидпоказаниям. Также заболевшие самостоятельно обратились в медицинские организации при ухудшении самочувствия.
Во всех случаях ПЦР-исследования показали положительный результат на COVID-19.
Круг контактных лиц установлен. Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются.
По состоянию на 2 августа в Костанайской области зарегистрировано 2796 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 2107 человек.
COVID-2019 в Казахстане
92662 - зарегистрированно
62511 - выздоровевших
793 - летальных случаев
2796 - в Костанайской области