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В Костанайской области зарегистрировано 59 случаев заболевания COVID-19

фото из открытых источников

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COVID-19 подтвержден у тридцати шести женщин и двадцати трех мужчин. Из них – 35 жителей города Костанай, 17 – Костанайский район, по 1 в городе Рудный и Мендыкаринском районе, 3 в Алтынсаринском районе и 2 в районе им.Беймбета Майлина, сообщает оперативный штаб. 

Пациенты проходили обследование как контактные с ранее выявленными случаями КВИ, с профилактической целью. Также заболевшие самостоятельно обратились в медицинские организации с повышенной температурой, болью в горле, слабостью.

Во всех случаях ПЦР-исследования показали положительный результат на COVID-19. Круг контактных лиц установлен. Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются.

По состоянию на 25 июля в Костанайской области зарегистрировано 2296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 1200.

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COVID-2019 в Казахстане

81720 - зарегистрированно

51823 - выздоровевших

585 - летальных случаев

2296 - в Костанайской области

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