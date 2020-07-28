В Костанайской области зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусной инфекцией

Заболели COVID-19 жители города Костанай -30 человек, 25 человек выявлено в районе им.Б.Майлина, в Алтынсаринском районе зарегистрировано 5 случаев заболевания КВИ, в Камыстинском 2 случая и в Карабалыкском 1.
Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 27 июля 2020 года в области выявлено 2417 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 1251.
COVID-2019 в Казахстане
84648 - зарегистрированно
54404 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2417 - в Костанайской области