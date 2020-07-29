В Костанайской области зарегистрировано 65 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В Костанайской области зарегистрировано 65 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
В городе Костанай выявлено 50 человек с инфекцией COVID-19, в Лисаковске -7, в Денисовском и Аулиекольском районах по 4.
Пациенты проходили обследование как контактные с ранее выявленными случаями КВИ по месту жительства, общения и места работы. Также среди заболевших есть те, кто самостоятельно обратился в медицинские организации при ухудшении самочувствия.
Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего в Костанайской области зарегистрировано 2482 подтвержденных случая COVID-19. Выздоровело 1912 человек.
COVID-2019 в Казахстане
86192 - зарегистрированно
56638 - выздоровевших
793 - летальных случаев
2482 - в Костанайской области