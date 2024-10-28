Его получил предприниматель Кауез Нурахметов. Он занимается производством меда с 2011. За это время предприятие стало крупным производителем местного меда, который сочетает высочайшее качество и неповторимый вкус с казахстанскими традициями. Об этом сообщает пресс-службе КФ НПП «Атамекен».

Еще три предпринимателя подали заявки на рассмотрение экспертной организации на регистрацию в качестве географического указания. Это предприятие «Торғай Ет» и Ассорти Қостанай, Костанайское печенье фабрики Баян-Сулу, — сообщила руководитель Департамента юстиции Костанайской области Алия Аманжулова, в рамках отраслевого совета по вопросам развития малого бизнеса и женского предпринимательства Палаты предпринимателей Костанайской области.

О том, какие преимущества для бизнеса предоставляет регистрация географического указания рассказала руководитель отдела Департамента юстиции Динара Хусаинова.

Важно отметить, что практически в каждом регионе Костанайской области имеются продукты с высоким потенциалом для регистрации в качестве географического указания. Так, например, Костанаский сыр, Садчиковское молоко, Костанайский бройлер, Федоровское подсолнечное масло, Костанайская колбаса, Тарановские арбузы, Торгайский кумыс, Александровский картофель, Руднеские огурцы. Департамент юстиции готов оказать необходимую консультационную помощь по процедуре подачи заявки на регистрацию в качестве географического указания, — сообщила Динара Хусаинова.

Географическое указание используется для обозначения сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, вин и крепких спиртных напитков, ремесленных и промышленных изделий, которые имеют давнюю историю и тесную связь с местом происхождения, его природой и культурой. Охрана и защита географического указания посредством его регистрации способствует развитию национального брендирования товаров, которые производятся в разных регионах Казахстана, а также повышению их узнаваемости на мировом рынке, инвестиционной привлекательности и развитию туристической отрасли.

Необходимо отметить, что с 2022 года по настоящее время в Государственном реестре географических указаний Республики Казахстан зарегистрировано 16 географических указаний. находятся на рассмотрении в Казпатент 92 заявки на регистрацию.

По мнению директора Палаты предпринимателей Костанайской области Данияра Кузенбаева, географические указания предоставляют возможность для бизнеса эффективно использовать уникальные свойства своей продукции, но и служат сигналом для потребителя и привлекают его внимание.

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