В Костанайской области зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией

COVID-2019 в Казахстане
11308 - зарегистрированно
5458 - выздоровевших
41 - летальных случаев
182 - в Костанайской области
Обнаружены положительные результаты методом ПЦР у жителей Житикары мужчин 1979 года рождения и женщин 1958 и 1971 года рождения. Об этом сообщает оперативный штаб.
Лабораторные анализы были отобраны у мужчин по эпидемиологическим показаниям, как контактные с ранее зарегистрированным случаями КВИ, у женщин перед плановой госпитализацией в медицинское учреждение.
В Узункольском районе госпитализирован мужчина 1973 года рождения, прибывший из Российской Федерации через автопереход «Убаган». Данный гражданин был госпитализирован в карантинный стационар Узункольской районной больницы до получения результатов ПЦР анализа. Лабораторные исследования показали положительный результат.
В настоящее время пациенты изолированы в инфекционные стационары и получают соответствующее лечение согласно протоколу.
В очагах заболевания специалистами проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляются контактные лица.
Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего в Костанайской области зарегистрировано 182 подтвержденных случая COVID-19.