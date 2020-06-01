В Костанайской области зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией

Обнаружены положительные результаты методом ПЦР у жителей Житикары мужчин 1979 года рождения и женщин 1958 и 1971 года рождения. Об этом сообщает оперативный штаб.

Лабораторные анализы были отобраны у мужчин по эпидемиологическим показаниям, как контактные с ранее зарегистрированным случаями КВИ, у женщин перед плановой госпитализацией в медицинское учреждение.

В Узункольском районе госпитализирован мужчина 1973 года рождения, прибывший из Российской Федерации через автопереход «Убаган». Данный гражданин был госпитализирован в карантинный стационар Узункольской районной больницы до получения результатов ПЦР анализа. Лабораторные исследования показали положительный результат.

В настоящее время пациенты изолированы в инфекционные стационары и получают соответствующее лечение согласно протоколу.

В очагах заболевания специалистами проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляются контактные лица.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 182 подтвержденных случая COVID-19.

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