В Костанайской области зарегистрировано три случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

COVID-19 подтвержден у мужчин 1990, 1988 и 1995 года рождения, проживающих в городе Житикара и областном центре. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба.

У данных лиц были взяты лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными. При поступлении у пациентов отмечены легкие катаральные явления.

Состояние ближе к удовлетворительному.

Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар, круг контактных лиц установлен. Эпидемиологическое расследование продолжается.

По состоянию на 9 июня в Костанайской области выявлено 208 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них получили лечение и выписаны 141 человек.

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