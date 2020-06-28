В Костанайской области зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами 

COVID-2019 в Казахстане
20780 - зарегистрированно
12824 - выздоровевших
173 - летальных случаев
459 - в Костанайской области
В областном центре выявлено 3 случая — здесь заболели мужчина 1947 года рождения, женщина 1962 года рождения и 14-летняя девочка. Обследованы с целью эпиднадзора как близкие по контакту с ранее зараженным КВИ, а также при самообращении с признаками ОРВИ.
В городе Тобыл госпитализировано 2 человека, в Житикаре и Рудном по 1 пациенту, в Карабалыкском районе -1.
Организована мобильная группа из специалистов территориального управления ККБТУ и медработников для проведения эпидрасследования и медицинского осмотра контактных лиц, проводится заключительная дезинфекция очага.
В Костанайской области на сегодняшний день 459 фактов заражения COVID-19.