В Костанайской области зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами 

В областном центре выявлено 3 случая — здесь заболели мужчина 1947 года рождения, женщина 1962 года рождения и 14-летняя девочка. Обследованы с целью эпиднадзора как близкие по контакту с ранее зараженным КВИ, а также при самообращении с признаками ОРВИ.

В городе Тобыл госпитализировано 2 человека, в Житикаре и Рудном по 1 пациенту, в Карабалыкском районе -1.

Организована мобильная группа из специалистов территориального управления ККБТУ и медработников для проведения эпидрасследования и медицинского осмотра контактных лиц, проводится заключительная дезинфекция очага.

В Костанайской области на сегодняшний день 459 фактов заражения COVID-19.

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