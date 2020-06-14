В Костанайской области зарегистрированы завозные случаи заражения коронавирусом с симптомами 

COVID-2019 в Казахстане
14496 - зарегистрированно
9056 - выздоровевших
73 - летальных случаев
218(+3) - в Костанайской области
Из трех случаев два завозных. Мужчина 1960 года рождения и женщина 1997 года рождения прибыли из города Нур-Султан в город Костанай и село Амантогай. В обоих случаях пациенты были обследованы при появлении симптомов – температура, кашель.
Еще один случай зарегистрирован в областном центре. Инфекция COVID-19 выявлена у женщины 1995 года рождения. Жительница Костаная обратились в больницу с жалобами на боли в горле, кашель. ПЦР анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции у данной пациентки.
В очагах заболевания специалистами проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных. Больные получают лечение согласно утвержденного протокола.
По состоянию на 13 июня в регионе зарегистрировано 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 175 человек.