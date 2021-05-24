В Костанайской области застрелен при задержании подозреваемый в убийстве женщины

В Костанайской области при задержании подозреваемого применено табельное оружие.
Сегодня около 9.25 утра в Сарыкольком районе, Костанайской области в поселке «Новое» в своем доме обнаружен труп 31-летней женщины. Тело обнаружила мать погибшей.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила на теле женщины 23 ножевых ранения. Следы ран были и на руках, что предположительно говорит о том, что она сопротивлялась, пытаясь спастись.
При проведении первоначальных следственных и оперативных мероприятий полицией был установлен ранее судимый за совершение тяжкого преступления сосед убитой.
Стражи порядка опросили более 40 сельчан. Один из них сообщил, что видел в поле подходящего под описание мужчину, который двигался в сторону лесопосадки.
В области объявили план «Перехват».
Подозреваемого обнаружили в 40 километрах от поселка.
Увидев полицейских, мужчина побежал в сторону вагончика, где находился пасечник.
При задержании он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских ножевое ранение.
Сотрудники предложили сложить оружие и сдаться, после чего были сделаны предупредительные выстрелы в воздух. Однако подозреваемый проигнорировал предупреждения и продолжил нападать на стражей порядка с ножом.
Учитывая угрозу жизни и здоровью гражданского лица и полицейских, при задержании применено табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался.
В настоящее время по факту правомерности применения табельного оружия проводится проверка.
Также начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса РК (Убийство).
У погибшей женщины остались маленькие дети 10-ти месяцев и 3-х лет.
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