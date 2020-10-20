В Костанайской области завершается сбор заявок в «Золотую книгу молодежи»

В Костанайской области завершается прием заявок на включение в Золотую книгу молодежи. Для этого вы должны быть уроженцем региона в возрасте от 14 до 29 лет, иметь успехи в сферах науки и образования, экономики, информации, политики, культуры и спорта. Документы от потенциальных соискателей можно подать до 1 ноября включительно

«Золотая книга молодежи» в Костанайской области существует с 2005 года. За эти 15 лет в нее были внесены имена 218 молодых людей, которые добились выдающихся результатов в сфере науки и образования, экономики, информации, политики, культуры и спорта.

«Многие молодые ребята, которые своим трудом ярким примером внести достойный вклад в развитие страны и социального развития, не только в развитии семьи, но и государства. Эти люди своим примером должны тысячам других людей молодых ребят примером, в Костанайской области в целом»,- говорит руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики Костанайской области Асем Унайбекова.

В этом году, несмотря на коронавирус, сроки приема заявок не сдвигались. Прием документов ведется с 1 сентября по 1 ноября включительно. Премия в этом году будет присуждаться по 11 по номинациям: “За достижения в сфере здравоохранения”, “За достижения в сфере предпринимательства”, “Молодые ученые”, “Молодые герои”. В этом году впервые появится номинация «За вклад в развитие села». Уже сейчас, по словам организаторам, подано 80 заявок.

«На сегодня ограничения, как на законодательном уровне. Это с 14 до 29 лет, можно заполнить заявки, если пакет документов не полный, достаточно подать заявку, донести документы. К ним относятся полное портфолио, благодарственные письма, награждение, документы»,- сказала Асем Унайбекова.

После завершения подачи заявок до 15 ноября претендентов ждет отбор. Ведь победителей будет всего 11 человек, а уже сейчас подано свыше 80 заявок, самые активные — молодые люди из сферы культуры и спорта. Имена лауреатов озвучат в начале декабря. В управлении по вопросам молодежной политики отметили, что в планах все же организовать торжественное мероприятие награждения победителей. Но, только если ситуация с коронавирусом будет стабильная.

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