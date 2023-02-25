В Костанайской области завершают сбор гуманитарной помощи для пострадавшей от землетрясений Турции

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Турции волонтеры Костанайской области начали 10 дней назад. Весь груз они формируют по специальному списку. В первую очередь, собирали средства гигиены, памперсы, одеяла, генераторы, спальные мешки, газовые походные плиты, раскладушки и палатки.

За прошедшее время волонтерам удалось собрать одну «Газель» груза.

«В среднем — 5-6 человек в день приходит. Это не много, по сравнению с регионами другими, скорее всего ситуация с Аманкарагаем связана, люди так реагируют там постоянно какие -то интриги были по поводу этой гуманитарной помощи и мы ее не касались», — сообщила координатор поисково-спасательного отряда «Дос» Олеся Логошиновачевская.

Изначально волонтеры рассчитывали собрать не меньше 40 тонн товаров. это было одно из условий для бесплатной отправки груза, но волонтеры с трудом собирали и одну небольшую грузовую машину. Что-то люди приносят сами, а что-то привозят организации. Также люди перечисляют волонтерам деньги. На них они приобрели, к примеру, одеяла. Но это единичные случаи. Более активно сбор пошел после того, как Газель для сбора поставили вблизи большого супермаркета.

«Причем продукты мы не собирали, но люди приносят. Пришла бабушка, но очень пожилая, принесла макароны, подушку и памперсы. Люди последнее отдают»,- говорит координатор.

Что касается отправки груза, то волонтерам вновь помогут добрые люди. Они бесплатно отправят его в Астану, где работает общий пункт приема гуманитарной помощи при посольстве Турции.

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