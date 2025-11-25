Национальная компания «ҚазАвтоЖол» завершила капитальный ремонт моста на 211-м км автодороги республиканского значения KAZ23 «Костанай – Аулиеколь – Сурган», расположенного примерно в 110 км от районного центра Карасу. Об этом сообщили в пресс-службе НК «ҚазАвтоЖол».

Сооружение длиной 0,74 км находится на ключевом участке транспортного коридора, обеспечивающем связь между Костанайской и Акмолинской областями. Мост играет стратегическую роль для бесперебойных грузовых и пассажирских перевозок, обслуживая как транзитный поток, так и местное сообщение.

Необходимость капитального ремонта была обусловлена ростом интенсивности движения за последние два десятилетия, в том числе увеличением доли тяжеловесной техники. Отсутствие комплексного обновления более 20 лет привело к износу конструктивных элементов и снижению эксплуатационных характеристик.

В рамках работ полностью обновлены основные элементы мостового перехода, что позволило восстановить несущую способность и повысить уровень безопасности дорожного движения. На объект были привлечены 20 единиц специализированной дорожной техники и 30 специалистов.

Согласно ведомству, выполненный комплекс мероприятий повысил надежность транспортного сообщения между регионами, увеличил пропускную способность участка и создал более комфортные условия для всех участников дорожного движения. Работы завершены в соответствии с утвержденным графиком и нормативными требованиями.

