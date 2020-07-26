В Костанайской области завершен первый этап республиканского конкурса «Лучший сельский аким»

Впервые в стране в июне этого года стартовал республиканский конкурс «Лучший сельский аким». В рамках конкурса участники представили уникальные проекты, направленные на улучшение благосостояния населения в сельской местности, внесли предложения по устойчивому развитию села с ожидаемым экономическим и социальным эффектом.

По мнению членов региональной комиссии, состоящей из общественников, неправительственных организаций и представителей Костанайского филиала «Нұр Отан» каждый проект реализуем и достоин внимания, так как результатом реализации данных идей будет удовлетворенное население.

Региональная комиссия оценивала проектные работы, анкетные данные, учитывала оценку населения, оценку уполномоченного по этике, мониторинг активности в социальных сетях и оценку за эссе на тему: «Почему я достоин звания «Лучший сельский аким?» всех участников конкурса. На протяжении трех дней с 22 по 24 июля проводились индивидуальные собеседования с кандидатами, которые представили свои идеи и планы работы.

Так, решением региональной комиссии из двенадцати участников первого этапа на республиканский этап рекомендован аким села Қожа Наурзумского района Айгуль Куйекбаева. Она является уроженкой Наурзумского района, на государственной службе работает более 15 лет.

Проект участницы конкурса направлен на привлечение в сельскую местность активной молодежи. Кандидат, предложив альтернативные методы по повышению привлекательности сельской местности, считает, что на сегодняшний день необходимо поддерживать население и приглашать специалистов трудиться во благо стране в село.

В следующем этапе участница конкурса представит Костанайскую область на республиканском этапе.

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