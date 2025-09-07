В Костанайской области завершен средний ремонт на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское – Карабутак» км 234-254.
Национальная компания «ҚазАвтоЖол» сообщает о завершении дорожно-строительных работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения KAZ-19 «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» на км 234-254, на отрезке от поселка Жаилма до границы Актюбинской области. Общая протяженность отремонтированного участка составила 20 километра.
Данный участок проходит по территории Камыстинского района и представляет собой один из основных въездов в административный центр региона — город Костанай. Также он обеспечивает транспортную связь с Актюбинской областью и выход к государственной границе с Российской Федерацией.
Автомобильная дорога KAZ-19 имеет стратегическое значение и играет ключевую роль в обеспечении движения грузового и пассажирского транспорта, включая международные маршруты.
Последний капитальный ремонт на данном участке проводился в 2017 году. Дорога была построена в 1941 году и с тех пор, за исключением локальных ямочных ремонтов, покрытие подвергалось интенсивному износу.
В рамках выполненного среднего ремонта проведены следующие виды работ:
— фрезерование старого асфальтобетонного покрытия (толщина 5 см);
— устройство нижнего (6 см) и верхнего (5 см) слоя асфальтобетона;
— укрепление обочин;
— нанесение дорожной разметки на всей протяженности участка (20 км).
Для реализации проекта были задействованы 32 единиц дорожно-строительной техники и 37 специалистов.
Проведенные работы позволили восстановить техническое состояние автодороги, значительно повысить уровень безопасности дорожного движения и обеспечить устойчивое транспортное сообщение между регионами страны.
